МЧС опубликовало видео с места аварии с участием автобуса в Великом Новгороде

МЧС опубликовало видео с места ДТП с участием пассажирского автобуса в Великом Новгороде. На записи видно, что врезавшееся в стену здания транспортное средство сильно пострадало. Также в кадр попадают сотрудники экстренных служб, работающие на месте инцидента.

Ранее стало известно, что пассажирское транспортное средство врезалось в главное здание Новгородского госуниверситета в Великом Новгороде. По данным пресс-службы отдела ГИБДД УМВД по городу, инцидент произошел из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением и съехал с проезжей части.

Как позже сообщили в МЧС, в результате данного происшествия погиб один человек, еще девять получили травмы разной степени тяжести.