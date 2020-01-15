Лавров объяснил, как Россия и Индия защищают оборонный сектор от санкций США

Москва продолжает линию на дедолларизацию своей экономики. Это делается на фоне все более агрессивного задействования США финансовых инструментов санкционного давления. Об этом в интервью газете Times of India рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что вместе с основными партнерами, в число которых входит Индия, Россия работает над экономическими и правовыми механизмами, которые могут сократить влияние ограничительных мер.

Расширение расчетов в национальных валютах, как отметил дипломат, является одним из приоритетных направлений. Летом прошлого года Москва уже заключила соответствующие межправительственные соглашения с Пекином и Анкарой.

«Уход от привязки к доллару во взаиморасчетах рассматриваем в качестве объективной реакции на непредсказуемость экономической политики США и откровенное злоупотребление Вашингтоном статусом доллара как мировой резервной валюты», - отметил Лавров.

Также глава российского МИД рассказал, что РФ и Индия ведут «энергичную работу» по подготовке нового межправсоглашения о взаимной защите капиталовложений. Лавров добавил, что это обезопасит инвесторов.

Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Нью-Дели во вторник, 14 января. Ожидается, что во время поездки он обсудит перспективы сотрудничества с Индией. У главы МИД РФ запланирована встреча с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром.