Ливан восстановил право голоса в Генассамблее ООН

Ливан вернул себе право голоса в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что право голоса было восстановлено после того, как страна погасила часть задолженности по взносам в бюджет Всемирной организации. В ООН заявили - они понимают, что задержка с переводом денег могла быть связана с происходящими в Ливане событиями.

Ранее сообщалось, что права голоса из-за неуплаты взносов были лишены семь государств: Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Тонга, Центральноафриканская Республика и Ливан.

Самая большая задолженность имеется у Венесуэлы - более $21 миллионов.