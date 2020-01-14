Госдеп заявил о поддержке протестующих в Ираке

Соединенные Штаты оказывают поддержку участникам протеста в Ираке и надеются, что их ждет успех . Об этом заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делал Ближнего Востока Джои Худ.

«Мы поддерживаем их, поддерживаем их призывы к реформам», - приводят слова Худа РИА Новости.

Также он выразил надежду, что власти Ирака прислушаются к своим гражданам. А сами протестующие согласятся, что с США нужно поддерживать тесные отношения.

Протестные акции в Ираке не прекращаются с октября 2019 года. Люди требуют конституционных изменений и смены правительства.

За время протестов погибли сотни демонстрантов и полицейских, столько же получили ранения.