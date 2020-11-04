Суд в США постановил освободить россиянку Осипову, обвиняемую в похищении ребенка

Апелляционный суд США постановил освободить гражданку РФ Богдану Осипову.

Она обвиняется американскими властями в похищении собственного ребенка и вывозе его за пределы страны. Осиповой разрешили заслушать повторный приговор по видеосвязи.

«Поручить Федеральному бюро тюрем освободить гражданку Мобли (фамилия Осиповой по бывшему мужу)», - заявили на заседании, передает ТАСС.

Суд также постановил назначить дату слушаний для вынесения повторного приговора по видеоконференции, разрешив Мобли присутствовать на ней дома вне штата Канзас.

В конце октября американский суд отказал россиянке Богдане Осиповой в освобождении. Судья Эрик Мелгрен приговорил гражданку РФ к семи годам заключения за похищение собственного ребенка и вымогательство. Позже апелляционный суд снял с россиянки обвинения в вымогательстве в отношении экс-супруга и оставил лишь обвинения в похищении ребенка, по которым обязал Мелгрена вынести новый вердикт.