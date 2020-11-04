В МЧС рассказали о ДТП с автобусом, который протаранил университет в Великом Новгороде

Один человек погиб и девять пострадали в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Великом Новгороде. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от МЧС.

Ранее стало известно, что пассажирское транспортное средство врезалось в главное здание Новгородского госуниверситета в Великом Новгороде. По данным пресс-службы отдела ГИБДД УМВД по городу, инцидент произошел из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением и съехал с проезжей части.

Стоит отметить, что точных данных о погибших к настоящему моменту нет, поскольку ранее сообщалось, что в результате данного ДТП скончались два человека.