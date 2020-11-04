За сутки в Москве умерли 67 пациентов с COVID-19

За минувшие сутки в Москве скончались 67 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. Такие данные озвучили в оперативном штабе по борьбе с распространением болезни.

«В Москве скончались 67 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

Днем ранее сообщалось о 68 умерших пациентах. Таким образом, общее число летальных исходов в российской столице достигло 7071 человек.