За сутки в Москве умерли 67 пациентов с COVID-19
Общее число летальных исходов в Москве достигло 7071 человек.
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За минувшие сутки в Москве скончались 67 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. Такие данные озвучили в оперативном штабе по борьбе с распространением болезни.
«В Москве скончались 67 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.
Днем ранее сообщалось о 68 умерших пациентах. Таким образом, общее число летальных исходов в российской столице достигло 7071 человек.