Опубликованы первые результаты подсчета голосов на выборах президента США

Действующий президент США Дональд Трамп ожидаемо лидирует в штатах Кентукки и Индиана на выборах главы государства. Об этом свидетельствуют первые итоги подсчета голосов.

В Индиане, например, у главы Белого дома около 30 тысяч голосов избирателей против 12 тысяч у его соперника Джозефа Байдена. В Кентукки Трамп лидирует с 10 тысячами голосов против 2,8 тысяч у своего оппонента, сообщает РИА Новости.

В Нью-Гэмпшире только приступили к подсчету голосов. Пока Дональд Трамп лидирует и там.