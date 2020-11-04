Опубликованы первые результаты подсчета голосов на выборах президента США
В США 3 ноября проходят выборы президента, за кресло в Белом доме ведут борьбу Дональд Трамп и Джозеф Байден.
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Действующий президент США Дональд Трамп ожидаемо лидирует в штатах Кентукки и Индиана на выборах главы государства. Об этом свидетельствуют первые итоги подсчета голосов.
В Индиане, например, у главы Белого дома около 30 тысяч голосов избирателей против 12 тысяч у его соперника Джозефа Байдена. В Кентукки Трамп лидирует с 10 тысячами голосов против 2,8 тысяч у своего оппонента, сообщает РИА Новости.
В Нью-Гэмпшире только приступили к подсчету голосов. Пока Дональд Трамп лидирует и там.