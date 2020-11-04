Байден заявил о создании фонда защиты выборов в США

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил о создании фонда защиты выборов. Об этом он рассказал в своем официальном аккаунте в Twitter.

«Чтобы убедиться, что каждый голос подсчитан, мы создаем самый большой фонд по защите выборов. Потому что Дональд Трамп не может решить исход этих выборов. Это делает американский народ», - указал Байден.

На сайте самого фонда защиты выборов написано, что «пожертвования критически важны сейчас для избрания Джо, Камалы и демократов по всей стране».

Ранее в штабе Джо Байдена рассказали, что политик уверенно идет к победе и будет президентом Америки.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. За кресло главы государства борются Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. На данный момент подсчитываются голоса избирателей во всех штатах.