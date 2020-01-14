«Ось зла»: Слуцкий объяснил, почему США позволяют себе вмешиваться в политику других государств

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий выразил в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» свою позицию по поводу действий Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. По его словам, политика, которой на протяжении многих лет придерживаются США, чаще всего оказывается необоснованной и нелогичной.

«Соединенные Штаты, это, к сожалению, единственная страна в мире, которая позволяет себе на законодательном уровне обеспечивать вмешательство в конституционный строй других государств. Строя однополярный мир, США строят себе некую виртуальную “ось зла”, на которой последовательно оказывались и бывшая Югославия, и Ирак, и Ливия, и Сирия, и Иран», - заявил глава комитета.

Как отметил Слуцкий, антииранская риторика Америки стремительно нарастала в последние годы. По его мнению, глупостью был односторонний выход США из СВПД по Ирану, так как соглашение давало всему миру конструктивное сотрудничество со страной в сфере атомной энергетики и контроля над атомными программами.

«После убийства Касема Сулеймани, Дональд Трамп обратился к нации с предложением о новом СВПД. Нагнетенная антииранская риторика не была оправдана и не соответствовала действительности. С Ираном можно и должно находить общий язык. Это исторически сложная страна», - подчеркнул Слуцкий.

Глава комитета Госдумы также отметил, что, несмотря на эту сложность, Иран знает, чего он хочет и не противопоставляет себя всему миру.

Как заявили в Российском Институте Стратегических Исследований, погибший генерал Касем Сулеймани представлял опасность для Вашингтона, потому что давал иранцам возможность почувствовать себя победителями. Так полагает эксперт-иранист Марианна Баконина.