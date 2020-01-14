Космос и «Космос»: где покажут послание Путина Федеральному собранию

Общероссийский народный фронт организует трансляцию послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию во всех регионах РФ. Жители страны смогут увидеть обращение главы государства в аэропортах, больницах, библиотеках и общественном транспорте.

Трансляция также будет вестись на горе Эльбрус и даже в космосе: послание Путина при технической поддержке госкорпорации «Роскосмос» увидят на борту МКС космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, сообщает ОНФ.

Как, в свою очередь, пишет РБК, ссылаясь на представителя рекламной компании LBL, обращение президента в Москве покажут на шести крупнейших рекламных экранах из девяти, принадлежащих LBL: на фасаде гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здании «Дома книги», кинотеатра «Октябрь», дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-Плаза».