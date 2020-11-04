В Австрии раскрыли подробности задержаний в связи с терактом в Вене

Глава Министерства внутренних дел Австрии Карл Нехаммер рассказал, что все 14 задержанных в связи с терактом в Вене, являются мигрантами. Уточняется, что часть из них не имеет австрийского гражданства.

По словам Нехаммера, в отношении задержанных сейчас ведется расследование по подозрению в участии в террористической организации. Также уточняется, что среди задержанных есть выходцы из Бангладеш, Македонии, Турции, передает РИА Новости.

Напомним, ранее Глава МВД Австрии заявил, что террорист в Вене действовал один. Следователи на основе изучения видео свидетелей теракта сделали вывод, что стрелявший молодой человек действовал в одиночку.

Стрельба в центре столицы Австрии произошла в понедельник вечером, 2 ноября. По последним данным австрийских СМИ, пять человек погибли в результате трагедии. Министр внутренних дел Карл Нехаммер и канцлер Австрии Себастьян Курц назвали произошедшую в Вене атаку терактом.