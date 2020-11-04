В Великом Новгороде пассажирский автобус врезался в здание университета

Городской маршрутный автобус врезался в главное здание Новгородского госуниверситета в Великом Новгороде. По предварительной информации, погибли два человека.

По данным пресс-службы отдела ГИБДД УМВД по городу, водитель автобуса не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в здание на площади строителей.

«В результате ДТП есть пострадавшие, два человека погибли», - цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

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