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Штаб Трампа объявил о сборе средств для защиты честности выборов

Анна Касаткина
22:35 04.11.2020
Ранее аналогичные меры принял кандидат в президенты Джо Байден.
Штаб Трампа объявил о сборе средств для защиты честности выборов
© Фото: Liu Jie globallookpress

Штаб президента США Дональда Трампа объявил о сборе средств для защиты честности результатов выборов. Обращение к гражданам страны размещено в официальном Twitter-аккаунте штаба.

«Нам нужна ваша помощь, чтобы быть уверенными в том, что у нас есть ресурсы для защиты результатов», – говорится в нем.

К сообщению прикреплена ссылка на сайт для пожертвований.

Ранее о создании фонда защиты выборов объявил оппонент Трампа Джо Байден.

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