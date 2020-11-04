Штаб Трампа объявил о сборе средств для защиты честности выборов
Ранее аналогичные меры принял кандидат в президенты Джо Байден.
© Фото: Liu Jie globallookpress
Штаб президента США Дональда Трампа объявил о сборе средств для защиты честности результатов выборов. Обращение к гражданам страны размещено в официальном Twitter-аккаунте штаба.
«Нам нужна ваша помощь, чтобы быть уверенными в том, что у нас есть ресурсы для защиты результатов», – говорится в нем.
К сообщению прикреплена ссылка на сайт для пожертвований.
Ранее о создании фонда защиты выборов объявил оппонент Трампа Джо Байден.