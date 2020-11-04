В стране и мире Выборы президента в США Штаб Трампа объявил о сборе средств для защиты честности выборов Анна Касаткина Ранее аналогичные меры принял кандидат в президенты Джо Байден. © Фото: Liu Jie globallookpress Штаб президента США Дональда Трампа объявил о сборе средств для защиты честности результатов выборов. Обращение к гражданам страны размещено в официальном Twitter-аккаунте штаба. «Нам нужна ваша помощь, чтобы быть уверенными в том, что у нас есть ресурсы для защиты результатов», – говорится в нем. К сообщению прикреплена ссылка на сайт для пожертвований. Ранее о создании фонда защиты выборов объявил оппонент Трампа Джо Байден. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика