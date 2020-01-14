Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На нефтехимическом заводе в Испании прогремел мощный взрыв: видео

Анна Касаткина
22:07 14.01.2020
Звук взрыва был слышен за несколько километров от места происшествия.
© Видео: Twitter © Фото: SaadAbedine twitter

На нефтехимическом заводе в испанской провинции Таррагона произошел взрыв. На фото и видео, которые появились в Сети, можно увидеть взмывающий в небо огромный огненный шар.

Экстренные службы призывают жителей окрестностей укрыться в своих домах, закрыть двери и окна. По данным СМИ, в результате инцидента есть несколько «серьезно раненых». Официально информации о пострадавших не сообщается.

Местные жители рассказывают, что звук от взрыва был слышен за несколько километров от места происшествия. В данный момент власти выясняют обстоятельства случившегося, сообщает Sky News.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.01.2020, 14:51
В Минобороны России назвали главный итог переговоров по Ливии
Дата14.01.2020, 13:40
«Адмирал Эссен» отразил ракетную атаку «противника» в Средиземном море
Дата14.01.2020, 18:41
Легкоатлетам Ласицкене и Шубенкову присвоено воинское звание капитана
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата14.01.2020, 17:50
ВКС провели первые стрельбы из ЗРС С-350 «Витязь»
Дата14.01.2020, 13:22
В Госдуме призвали власти Польши ознакомиться со вкладом СССР в победу над фашизмом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:20 В стране и мире
Госдеп заявил о поддержке протестующих в Ираке
22:55 В стране и мире
Космос и «Космос»: где покажут послание Путина Федеральному собранию
22:30 Армия
Более 300 мирных жителей вышли из Идлибской зоны деэскалации в Сирии
22:20 В стране и мире
СМИ: база Таджи с военнослужащими США в Ираке подверглась ракетному удару
22:07 В стране и мире
Видео
На нефтехимическом заводе в Испании прогремел мощный взрыв: видео
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Ученые создали первых живых роботов из стволовых клеток
Видео
На учебники, шторы и туалетную бумагу: как защитить себя от незаконных поборов в школах
Аномалии погоды: синоптики рассказали, придет ли зима
В Челябинске объяснили появление «зеленого» снега
Гаджеты и любовь: что чаще всего теряли россияне в Новый год
Видео
Момент удара молнии в пепельное облако вулкана на Филиппинах попал на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.