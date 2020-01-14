На нефтехимическом заводе в Испании прогремел мощный взрыв: видео

На нефтехимическом заводе в испанской провинции Таррагона произошел взрыв. На фото и видео, которые появились в Сети, можно увидеть взмывающий в небо огромный огненный шар.

Экстренные службы призывают жителей окрестностей укрыться в своих домах, закрыть двери и окна. По данным СМИ, в результате инцидента есть несколько «серьезно раненых». Официально информации о пострадавших не сообщается.

Местные жители рассказывают, что звук от взрыва был слышен за несколько километров от места происшествия. В данный момент власти выясняют обстоятельства случившегося, сообщает Sky News.