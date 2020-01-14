СМИ: база Таджи с военнослужащими США в Ираке подверглась ракетному удару

Иракская военная база Таджи в 30 километрах севернее Багдада подверглась ракетному обстрелу. На объекте, в том числе, находятся военнослужащие США.

По данным телеканала Al Sumariya, было выпущено пять ракет из реактивных систем залпового огня, все они взорвались в окрестностях военной базы. О пострадавших среди иракских и американских военнослужащих не сообщается.

База Таджи подвергалась ракетному обстрелу в начале января в ответ на налет ВВС США на лагерь шиитских формирований «Аль-Хашд аш-Шааби» на границе с Сирией в декабре.

В результате авиаудара американскими военными по аэропорту Багдада 3 января погиб командующий силами «Кудс» Корпуса Стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. В Иране пообещали отомстить за смерть военачальника. В ночь на 8 января ракетный удар был нанесен по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные.