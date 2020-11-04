Штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане

Штаб президента США Дональда Трампа подал иск для остановки подсчета голосов в штате Мичиган. Об этом говорится в заявлении штаба, опубликованном в официальном аккаунте в Twitter.

В документе, подписанным менеджером штаба Биллом Степиеном, подчеркивается, что в штабе не получили доступа ко многим местам подсчета голосов для контроля за вскрытием бюллетеней и процессом в целом, как это гарантировано законами штата.

«Сегодня мы подали иск в Мичиганский суд для прекращения подсчета голосов до того момента, пока не будет предоставлен значительный доступ. Мы также требуем пересмотреть те бюллетени, которые были открыты и подсчитаны, пока у нас не было доступа», – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в штате Висконсин.