В районе Белого дома произошли стычки полиции и демонстрантов

Активисты подрались с сотрудниками полиции в двух кварталах от Белого дома в Вашингтоне. Инцидент произошел на улице Кей. В день голосования на президентских выборах туда приехал грузовик со звукоусиливающей аппаратурой. Громкая музыка из колонок привлекла большое количество людей.

Правоохранители потребовали от них разойтись, но собравшиеся заявили, что будут праздновать демократию. Тогда толпу попытались оттеснить, завязалась драка. Грузовик удалось оцепить, сообщает РИА Новости.

Находящиеся в кузове люди призвали собравшихся не расходиться и продолжать веселье. Убрать автомобиль с улицы не удалось до сих пор. К полицейским начало прибывать подкрепление.