В НИИ Гамалеи спрогнозировали появление «мирного» коронавируса

Через несколько лет COVID-19 не будет представлять опасности для человечества. Такое мнение высказал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Пройдет от года до трех лет, и вирус станет мирным», - заявил специалист в беседе с «Парламентской газетой».

По словам ученого, вирусу «не выгодна» гибель своего носителя, и как правило размножаются те штаммы, которые не могут вызвать смерть. Заразность вируса, утверждает Альтштейн, может повышаться, но его патогенные свойства, скорее всего, пойдут на спад.

Ранее сообщалось, что ученые из Университета американского штата Техас выявили 285 новых мутаций коронавируса. Исследователи, в частности, отметили, что большая часть из них не оказывает значительного влияние на течение болезни, но одна все-таки способна сделать COVID-19 более заразным.