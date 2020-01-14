«Плача не было»: сосед рассказал о ситуации со смертью младенца в Одинцово

Сосед семьи, проживающей в Одинцовском городском округе в поселке ВНИИССОК, в квартире которой было найдено тело новорожденного мальчика, рассказал «Звезде» некоторые подробности случившегося. По словам молодого человека, представившегося Виталием, он никогда не слышал каких-либо подозрительных звуков из соседской квартиры.

«С соседями мы не общались. Мне жена сообщила, что нам оставили записку с просьбой позвонить по номеру. Я позвонил, мне девушка по имени Наталья сообщила, что в квартире напротив умер ребенок. Это единственное, что я знаю в этой ситуации. Чтобы какой-то детский плач, или еще что-либо, такого не было», - прокомментировал он произошедшее.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир в поселке ВНИИССОК было найдено тело новорожденного мальчика. Сейчас подробности случившегося устанавливают сотрудники СК РФ.

К настоящему моменту следствию известно, что на теле ребенка не обнаружено следов насильственной смерти. По предварительным данным, малыш умер от синдрома внезапной смерти новорожденного, говорят эксперты.