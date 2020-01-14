В ООН отреагировали на запуск механизма разрешения споров по иранской ядерной сделке
ООН призывает участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) принять все меры для сохранения договоренностей. Об этом заявил официальный представитель организации Стефан Дюжаррик.
«Мы снова обращаемся ко всем сторонам с призывом предпринять необходимые действия для сохранения соглашения», - сказал он на брифинге.
Дюжаррик также выразил надежду, что Иран не прекратит сотрудничество с МАГАТЭ, уточняет РИА Новости.
Франция, Германия и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках СВПД из-за отказа Ирана выполнять часть обязательств согласно сделке. В МИД РФ осудили этот шаг, призвав «Евротройку» не нагнетать ситуацию вокруг иранской ядерной сделки и отказаться от шагов, которые ставят под вопрос перспективы существующих соглашений.