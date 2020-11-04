В стране и мире Путин и Лукашенко подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений Анна Касаткина Президенты рассмотрели ряд практических вопросов взаимодействия в торгово-экономической сфере. © Фото: Пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений между странами. Президенты высоко оценили сотрудничество в борьбе с коронавирусом и отметили большое значение договоренности о поставках в Белоруссию российской вакцины. «Рассмотрен ряд практических вопросов взаимодействия в торгово-экономической сфере. Александр Лукашенко информировал Владимира Путина о текущей ситуации в республике. Обсуждена также проблематика урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», – добавили в Кремле. Лукашенко в ходе беседы также поздравил Путина и всех российских граждан с Днем народного единства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика