Штаб Трампа запросит пересчет голосов в ключевом штате Висконсин

Штаб действующего лидера США Дональда Трампа потребовал пересчитать голоса в штате Висконсин.

«Несмотря на нелепые соцопросы, использованные в качестве тактики подавления воли избирателей, в Висконсине разница в голосах была маленькая», - объяснили в штабе Трампа.

Также уточняется, что ранее поступали сообщения о нарушениях в нескольких округах Висконсина. Они якобы вызвали серьезные сомнения в достоверности результатов голосования.

«Президент находится в приемлемых рамках для того, чтобы потребовать пересчет», - указано в заявлении штаба в Twitter.

Напомним, ранее в штабе кандидата в президенты Джо Байдена заявили, что действующий лидер США Дональд Трамп пытается лишить американских граждан их демократических прав. Дело в том, что действующий лидер страны назвал замедленный подсчет голосов из-за отправки бюллетеней по почте «большим мошенничеством» и пригрозил судом.