Ученые создали первых живых роботов из стволовых клеток

Американские ученые впервые с помощью суперкомпьютерного моделирования создали миниатюрных роботов из живых клеток. Статью с описанием проделанной работы специалисты опубликовали в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Это не традиционные роботы и не известный вид животных. Это новый класс - живой, программируемый организм», - объяснил профессор Вермонтского университета Джошуа Бонгард, который является одним из разработчиков проекта.

Материалом для создания роботов, способных самостоятельно двигаться, выполнять элементарные задачи и даже залечивать повреждения, послужили стволовые клетки эмбрионов гладких шпорцевых лягушек (Xenopus laevis), поэтому специалисты назвали их ксеноботами.

Каждый ксенобот состоит примерно из 500 - 1000 клеток. Размер такого биоробота не превышает одного миллиметра. Ученые надеются, что в дальнейшем разработку можно будет использовать для целенаправленной доставки лекарственных препаратов по человеческим артериям или для очистки сосудов от бляшек.

© pnas.org

«Чертежи» для ксеноботов были составлены суперкомпьютером Вермонтского университета Deep Green. Затем машина выбрала наиболее удачные схемы, по которым ученые при помощи маленьких пинцетов и электрического скальпеля вручную собирали роботов. При этом стволовые клетки кожи лягушек использовались для создания каркаса ксеноботов, а с помощью клеток сердца биороботы получили способность перемещаться.

В водной среде роботы могут передвигаться на протяжении нескольких недель, «питаясь» за счет собственных запасов. Если ксеноботы получают повреждения, они останавливают свою работу, после чего полностью разлагаются.