Ученые создали первых живых роботов из стволовых клеток
Американские ученые впервые с помощью суперкомпьютерного моделирования создали миниатюрных роботов из живых клеток. Статью с описанием проделанной работы специалисты опубликовали в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
«Это не традиционные роботы и не известный вид животных. Это новый класс - живой, программируемый организм», - объяснил профессор Вермонтского университета Джошуа Бонгард, который является одним из разработчиков проекта.
Материалом для создания роботов, способных самостоятельно двигаться, выполнять элементарные задачи и даже залечивать повреждения, послужили стволовые клетки эмбрионов гладких шпорцевых лягушек (Xenopus laevis), поэтому специалисты назвали их ксеноботами.
Каждый ксенобот состоит примерно из 500 - 1000 клеток. Размер такого биоробота не превышает одного миллиметра. Ученые надеются, что в дальнейшем разработку можно будет использовать для целенаправленной доставки лекарственных препаратов по человеческим артериям или для очистки сосудов от бляшек.
«Чертежи» для ксеноботов были составлены суперкомпьютером Вермонтского университета Deep Green. Затем машина выбрала наиболее удачные схемы, по которым ученые при помощи маленьких пинцетов и электрического скальпеля вручную собирали роботов. При этом стволовые клетки кожи лягушек использовались для создания каркаса ксеноботов, а с помощью клеток сердца биороботы получили способность перемещаться.
В водной среде роботы могут передвигаться на протяжении нескольких недель, «питаясь» за счет собственных запасов. Если ксеноботы получают повреждения, они останавливают свою работу, после чего полностью разлагаются.