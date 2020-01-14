Прокуратура проверяет родителей, добравшихся с младенцем по льду до острова Кижи

Супружескую пару из Карелии могут наказать за неисполнение родительских обязанностей после катания с коляской по тонкому льду. Кадры, на которых запечатлено экстремальное путешествие родителей и ребенка по замерзшему Онежскому озеру, привлекли внимание детского омбудсмена региона и прокуратуры.

Родители выложили видео катания на коньках с коляской в Сеть, пояснив, что преодолели таким образом по льду 22 километра и добрались до острова Кижи. Маршрут занял у них больше двух часов. При этом толщина льда в некоторых местах не превышала пяти сантиметров, выходить на него было запрещено.

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев и правоохранители ведут проверку по данному факту. Если информация подтвердится, родителей ждет административный штраф.