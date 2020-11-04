В Волгограде простились с убитым из-за переписки в чате отцом

В Волгограде простились с 41-летним Романом Гребенюком, избитого до смерти после переписки в родительском чате. Родственники Гребенюка хотят привлечь к ответственности не только того, кто нанес удары, сообщил «Звезде» адвокат потерпевших Шота Горгадзе.

«Основная задача, которую я вижу в этом деле, - не дать виновному уйти от ответственности. Мало того, что сам Мелконян должен понести наказание, есть все основания ставить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении иных лиц - то есть сестры, которая вела переписку сначала в родительском чате, потом, не исключаю, что направила Арсена на совершение этого преступления», – пояснил он.

Гребенюк повздорил в родительском чате с матерью одноклассницы своей дочери. После этого ему начали поступать угрозы от мужа женщины, а затем он вместе с ее братом Арсеном Мелконяном подкараулил Гребенюка в офисе банка, где последний оформлял сделку. Мелконян нанес мужчине два удара кастетом по голове, от которых позже он скончался в реанимации. Нападавшего арестовали и поместили в СИЗО, ему грозит до 15 лет лишения свободы.