В Дании уничтожат всех норок из-за мутировавшего коронавируса

В Дании правительство приняло решение уничтожить всех норок на зверофермахю Дело в том, что ранее были обнаружены случаи заражения среди животных. Подобная мера будет направлена для предотвращения распространения мутировавшего COVID-19.

По словам премьер-министра Метте Фредериксен, в связи с обнаружением у животного мутировавшей инфекции, которая распространяется на людей, нужны решительные действия.

По последним данным, в стране было зарегистрировано 12 человек с мутировавшим COVID-19. Премьер предупредила, что он может распространиться не только на остальную Данию, но и на другие страны.

Фредериксен отметила, что помощь фермерам в уничтожении норок окажут вооруженные силы и Датское агентство по чрезвычайным ситуациям. Возмещение убытков фермерам обойдется государству в 2,3-2,8 миллиарда датских крон ($362-441 млн), сообщает агентство Ritzaus Bureau.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили почти 300 новых мутаций коронавируса. Исследователи сообщили, что большая часть из них не оказывает значительного влияние на течение болезни, но одна все-таки способна сделать COVID-19 более заразным.