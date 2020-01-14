Лавров прибыл с официальным визитом в Индию
Глава МИД РФ встретится с коллегой Субраманиамом Джайшанкаром в Нью-Дели.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели с официальным визитом. Он планирует обсудить перспективы сотрудничества с Индией.
У главы МИД РФ запланирована встреча с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром, передает РИА Новости.
Ранее официальный представитель российского ведомства Мария Захарова сообщила, что министры обсудят текущее состояние и перспективы двусторонних отношений «в свете ориентиров, заданных по итогам двадцатого российско-индийского саммита 4-5 сентября 2019 года во Владивостоке».
Кроме того, по словам Захаровой, намечен обмен мнениями по региональной и международной повестке. Ожидается, что Лавров также примет участие в ежегодной международной политологической конференции «Диалог Райсина».