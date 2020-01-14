МВД РФ: полмиллиона украинцев получили российское гражданство в 2019 году

Около полумиллиона жителей Украины в 2019 году получили гражданство РФ. Соответствующее заявление сделала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, добавив, что это почти в два раза больше, чем было годом ранее.

«Что касается в целом граждан Украины… Если обратиться к цифрам, у нас (в 2019 году - прим. ред.) приобрели гражданство почти 500 тысяч человек, в 2018 году было 270 тысяч», - сказала Казакова на заседании комитета Госдумы по делам СНГ.

Она отметила, что прирост обеспечен не только за счет жителей Донецкой и Луганской областей Украины, уточнив в то же время, что таких, «конечно, большинство».

Казакова утверждает, что на динамику получения российского гражданства повлияло, в том числе, упрощение самой процедуры и возможность получения вида на жительство в РФ.