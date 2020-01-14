США ввели новые санкции против КНДР

США приняли решение расширить санкционный список по Северной Корее. Об этом говорится в сообщении американского Министерства финансов.

По данным ведомства, ограничительные меры введены в отношении северокорейской компании Namgang Trading Corporation и китайской Beijing Sukbakso.

В минувший понедельник Вашингтон обратился к Пхеньяну с предложением возобновить в Стокгольме переговоры по нормализации двусторонних отношений. Как напомнил помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен, в последний раз эта тема обсуждалась там еще в октябре.

Одиннадцатого января в МИД КНДР заявили о готовности к переговорам с США, но только при выполнении северокорейских условий. О чем именно идет речь, в ведомстве не уточнили, отметив, что Вашингтон вряд ли на это пойдет.