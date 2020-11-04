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Подозревают в коррупции: в Ульяновской области отстранили от должности двух чиновников-супругов

Виктория Ивашечкина
20:22 04.11.2020
По сведениям журналистов, во время отдыха чиновники потратили сумму, которая в два-три раза превышает их годовой доход.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: pixabay

Губернатор Ульяновской области отстранил от должности двух чиновников на время проверки, которую ведет антикоррупционное управление. Под подозрением находятся министр сельского хозяйства Михаил Семенкин и его супруга Мария Шпак, занимающая пост главы администрации одного из районов.

Под пристальным вниманием чиновники оказались после публикаций в местной прессе. Вопросы вызвала недавняя поездка семейной пары в Европу. Причем, не только тот факт, что они покинули пределы региона, игнорируя ограничения.

По сведениям журналистов, Семенкин и Шпак слетали в Ниццу на частном самолете и провели на Лазурном берегу неделю, отдыхая на широкую ногу. Якобы, на этот вояж супруги потратили сумму, которая в два-три раза превышает их годовой доход.

В прокуратуре, которая подключилась к расследованию, говорят, что в случае выявления нарушений незамедлительно будут приняты меры.

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