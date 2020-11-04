В стране и мире Более 100 человек эвакуировали из-за пожара в детской больнице Твери Анна Касаткина По предварительной информации, возгорание произошло в электрощитовой комнате. © Фото: ГУ МЧС по Тверской области Более 100 человек эвакуировали из Детской клинической больницы в Твери из-за возгорания. По предварительным данным, воспламенился электрический щиток. Инцидент произошел в одном из корпусов медучреждения 4 ноября около 19:20. По предварительным данным, возгорание случилось на втором этаже в электрощитовой. Его удалось быстро ликвидировать, однако коридоры больницы наполнились едким дымом. Было принято решение об эвакуации людей – из палат в незадымленные помещения вывели 55 детей и около 40 человек персонала. Пострадавших в результате инцидента нет. Пожарные проводят удаление дыма, сообщает тверской портал Weekend. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика