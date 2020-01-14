МИД РФ призвал «евротройку» не нагнетать ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Москва призывает «евротройку» - Францию, Германию и Великобританию - не нагнетать ситуацию вокруг иранской ядерной сделки и отказаться от шагов, которые ставят под вопрос перспективы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве отметили, что решение перейти к запуску механизма разрешения споров, предусмотренного 36-м параграфом СВПД, вызывает «разочарование и серьезную озабоченность», так как для этого шага нет никаких оснований.

«Не исключаем, что непродуманные действия "евротройки" приведут к новой эскалации вокруг СВПД и сделают недостижимым возвращение осуществления "ядерной сделки" в изначально согласованные рамки, к чему "евротройка" якобы стремится», - говорится в сообщении в МИД.

Там добавили, что осложнение реализации СВПД связано с действиями США, на которые Иран был вынужден ответить. В министерстве подчеркнули, что Иран полностью соблюдает Договор о нераспространении ядерного оружия, соглашение с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях и применяет Дополнительный протокол.

«Несмотря на все вызовы, СВПД не утратил актуальности. Выступаем за его планомерное всестороннее осуществление в соответствии с теми параметрами, которые были согласованы при заключении договоренностей в 2015 году и закреплены в резолюции СБ ООН 2231. Настоятельно призываем "евротройку" не нагнетать ситуацию и отказаться от шагов, которые ставят под вопрос перспективы "ядерной сделки"», - заявили в ведомстве.

Иран 5 января принял очередное решение о приостановке добровольных обязательств в рамках СВПД. В МИД РФ подчеркнули, что участники плана должны приложить все усилия, чтобы сохранить соглашение и продолжить его устойчивую реализацию.