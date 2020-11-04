Полицейский на Алтае с риском на ходу остановил авто с пьяным водителем: видео

На Алтае сотрудник ГИБДД прямо на ходу остановил машину с пьяным водителем за рулем.

О том, что по одному из сел ездит авто по странной траектории сообщили местные жители. На место выехал наряд. На требования остановиться водитель никак не реагировал.

Инспектор бросился вдогонку за нарушителем. При этом мужчина ехал на небольшой скорости. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как полицейский останавливает машину и выволакивает из нее водителя. Освидетельствование показало, что мужчина был не трезв.