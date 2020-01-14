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На учебники, шторы и туалетную бумагу: как защитить себя от незаконных поборов в школах

Карина Харитонова
19:34 14.01.2020
В российских школах участились случаи незаконных денежных сборов с родителей учащихся. Юристы дали советы, как вести себя в подобных ситуациях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Тему, которая на протяжении многих лет остается актуальной для родителей школьников в нашей стране, еще больше заострило одно из последних исследований Общероссийского народного фронта. Подавляющее большинство опрошенных заявили, что их вынуждают платить деньги на так называемые школьные нужды. И это не траты вне учебного процесса - экскурсии, чаепития и так далее. Деньги часто требуют на учебники, оплату электричества в школе и даже просят принести наборы овощей в школьные столовые.

Сын Сергея Медведева Максим учится во втором классе пермского лицея. За 30 уроков русского языка получил 13 двоек, еще 9 - по математике. Отец уверен: все потому, что он отказался сдавать деньги на учебники, как требовала педагог.

С расценками не согласны многие родители учеников той же школы. Считают это поборами, но вслух не говорят об этом, так как боятся, что это скажется на ребенке.

Общероссийский народный фронт тем временем провел мониторинг по стране. О сборе денег на школьные нужды сообщили 83% опрошенных. В 2019 году семьи, в которых есть хотя бы один школьник, сдавали в учебное заведение в среднем 4 тысячи 400 рублей.

«На учебники, на охрану - они фактически незаконны, и нам важно, чтобы таких поборов в российских школах не было, чтобы не было сборов денег на эти цели. Как от этого уйти? надо просто увеличивать финансирование на систему школьного образования», - объяснила «Звезде» член центрального штаба ОНФ Любовь Духанина.

Сейчас в России родители учеников уже не удивляются денежным сборам на, допустим, новый линолеум или шторы. Но вот в одной из школ Новосибирска их попросили скинуться на туалетную бумагу. Одна из мам сдавать деньги не стала, а нашла их в бюджете, заложенном на учебное заведение.

«Я сделала запрос, и оказалось, что департамент образования выделил, согласно поданной от школы заявке, заложил 76 тысяч рублей на бумагу. Была комиссия. Роспотребнадзор. Вынесли предписание об устранении. Бумага, мыло, ведра появились», - объяснила жительница Новосибирска Анна Тажеева произошедший инцидент.

В Липецкой области от родителей потребовали принести в школу овощные наборы: несколько килограммов картошки, свеклы, капусту, морковь и чеснок.

«Мы бы никогда не стали бы портить репутацию школы подобными незаконными действиями. У нас всем занимается родительский комитет - сбором бесплатной спонсорской помощи, овощей. Мы себя абсолютно не считаем виноватыми», - прокомментировала случившееся директор оскандалившегося образовательного учреждения Надежда Кузнецова.

По мнению российских педагогов, подобное происходит из-за дефицита школьного бюджета. Учителя считают, что в связи с таким положением родители могли бы и помочь. Только вот помощь эта должна быть добровольной, а мамы и папы учащихся должны договариваться о ней самостоятельно, без вмешательства преподавателей.

«Учитель не должен иметь никакого отношения к этим переговорам. Когда речи заходят про деньги, преподаватель вообще выходит из кабинета для того, чтобы потом никто никак его не мог обвинить в давлении, в том, что он инициирует сбор этих средств», - объясняет председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Доцент кафедры гражданского права Всероссийского государственного университета юстиции Андрей Некрасов, в свою очередь, уверяет, что если родителей ребенка в учебном учреждении принуждают платить деньги, то такая деятельность выходит за рамки законов и является преступной.

Юристы в таких случаях советуют обращаться в прокуратуру. После этого, как правило, в школах находят деньги и на учебники и на шторы и уж тем более на туалетную бумагу.

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