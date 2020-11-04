В стране и мире «Газпром» обжаловал решение польского регулятора по делу «Северного потока - 2» Анна Касаткина Компания принципиально не согласна с решением и позицией антимонопольного органа. © Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress Российская компания «Газпром» обжаловала решение польского антимонопольного регулятора UOKiK по делу «Северного потока – 2». В октябре регулятор наложил на «Газпром» штраф в размере 6,5 миллиарда евро. «Сегодня, 4 ноября, "Газпром" подал апелляционную жалобу в польский Суд по защите конкуренции и потребителей на решение антимонопольного органа Польши (UOKiK)», – говорится в сообщении компании. Уточняется, что «Газпром» принципиально не согласен с решением и позицией UOKiK. Ранее в UOKiK заявили, что оштрафовали «Газпром» на сумму около 7,6 миллиарда долларов (около 6,5 миллиарда евро) и его европейских партнеров на общую сумму 61 миллиона долларов по делу «Северного поток - 2». Согласно позиции регулятора, партнеры также должны разорвать соглашение о финансировании строительства газопровода в течение 30 дней, напоминает агентство «Прайм». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика