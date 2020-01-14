Памятник маршалу Коневу просят перенести из Чехии в Словакию

Словакия готова перевезти на свою землю памятник маршалу Коневу из Праги, если его сохранение на прежнем месте окажется невозможным. Об этом заявил бывший премьер-министр страны и председателем словацко-российского общества Ян Чарногурский.

Он особо отметил помощь маршала словацкому национальному восстанию в сентябре-октябре 1944 года.

«Отношение к памятнику маршалу Коневу особое... И мы хотим установить его на частном участке, чтобы не повторилось что-нибудь похожее на ситуацию в Праге», - сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».

Чарногурский отметил, что в Словакии не собираются конкурировать с Россией, которая хочет оставить памятник на прежнем месте, и его сохранение там является «альтернативой номер один».

«Но если это станет невозможным, мы хотели перевезти его в Словакию», - сказал политик.

Памятник маршалу Ивану Коневу в Праге простоял на одной из площадей города около сорока лет. В сентябре его решили переместить в музей, так как монумент неоднократно атаковали вандалы.