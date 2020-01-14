Следователи выясняют обстоятельства смерти младенца в Одинцово

Сотрудники следственного комитете устанавливают обстоятельства смерти младенца в Одинцовском городском округе.

По данным следователей, в одной из квартир в пос. ВНИИССОК было обнаружено тело новорожденного мальчика. Признаков насильственной смерти на теле нет.

«По предварительным данным эксперта, причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного», - говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области.

Отмечается, что мальчик мог быть рожденен суррогатной матерью в декабре 2019 года, он находился под присмотром няни в квартире, где также находилось еще трое детей, рожденных аналогичным способом. По данным следствия, дети проживали там до тех пор, пока их биологические родители – граждане иностранных государств, занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для дальнейшего вывоза их за рубеж.