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СК РФ начал проверку после того, как пассажирка поезда Симферополь - Москва сбросила с лестницы грудную дочь

Роман Захаров
18:06 14.01.2020
Пострадавшая девочка в настоящий момент находится в лечебном учреждении.
© Видео: СК РФ © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку после появившейся в СМИ информации о причинении телесных повреждений десятимесячной девочке ее матерью в поезде Симферополь - Москва. Об этом говорится в официальном заявлении надзорного ведомства.

«Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по сообщению средств массовой информации от 14 января 2020 года по факту причинения матерью телесных повреждений своему малолетнему ребенку», - сказано в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что 36-летняя жительница Воронежа ехала в поезде Симферополь - Москва с сожителем и двумя дочерями. После употребления спиртных напитков нерадивая мать взяла на руки младшую, десятимесячную дочку, вынесла ее из купе и бросила на лестницу между этажами вагона. В связи с инцидентом семью сняли с маршрута и доставили в отдел МВД.

После произошедшего пострадавшую девочку поместили в центральную районную больницу, а семилетнюю дочь женщины - в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Как уточнили в СК РФ, сейчас проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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