В штабе Байдена выразили уверенность в победе политика на выборах

Кандидат в президенты США Джо Байден уверенно идет к победе и будет президентом Америки. Об этом заявила по итогам ночи подсчета голосов менеджер штаба политика Джен Диллон.

«Самое важное, чем я хочу поделиться с вами, это то, что Джо Байден движется вперед к победе на этих выборах», - сказала она в ходе виртуальной пресс-конференции.

Ранее в штабе Джо Байдена заявили, что действующий лидер США Дональд Трамп пытается лишить американских граждан их демократических прав. Ранее Трамп назвал замедленный подсчет голосов из-за отправки бюллетеней по почте «большим мошенничеством» и пригрозил судом. При этом в штабе Джо Байдена заявили, что необходимо подсчитать все голоса.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. За кресло главы государства борются Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. На данный момент подсчитываются голоса избирателей во всех штатах