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Штрафы за курение и распитие алкоголя в поездах предложили удвоить

Анна Касаткина
18:54 14.01.2020
Соответствующие изменения хотят внести в Кодекс об административных правонарушениях.
Штрафы за курение и распитие алкоголя в поездах предложили удвоить
© Фото: Moscow-Live flickr

Штрафы за административные нарушения в поездах - курение в неустановленных местах, употребление алкоголя и появление в нетрезвом виде - предлагают увеличить вдвое. С 500-1500 рублей они могут вырасти до 1000-3000.

«Предлагается внести соответствующие изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях», - сообщил на заседании комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ замглавы компании РЖД Дмитрий Пегов.

Планируется, что таким образом на законодательном уровне будут созданы условия для повышения уровня безопасности пассажиров поездов как дальнего, так и пригородного сообщения, передает РИА Новости.

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