Штрафы за курение и распитие алкоголя в поездах предложили удвоить

Штрафы за административные нарушения в поездах - курение в неустановленных местах, употребление алкоголя и появление в нетрезвом виде - предлагают увеличить вдвое. С 500-1500 рублей они могут вырасти до 1000-3000.

«Предлагается внести соответствующие изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях», - сообщил на заседании комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ замглавы компании РЖД Дмитрий Пегов.

Планируется, что таким образом на законодательном уровне будут созданы условия для повышения уровня безопасности пассажиров поездов как дальнего, так и пригородного сообщения, передает РИА Новости.