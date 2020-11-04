«Очень странно»: Трамп отреагировал на лидерство Байдена в «колеблющихся» штатах

Президент США Дональд Трамп счел «очень странным» выход вперед своего оппонента на выборах Джо Байдена в тех штатах под управлением демократов, где ранее лидировал он сам. Точкой зрения американский лидер поделился в своем Twitter-аккаунте.

«Прошлой ночью я лидировал, часто уверенно, во многих ключевых штатах, в большинстве случаев находящихся под управлением и контролем демократов. Теперь они один за другим начали магическим образом исчезать, как только начался подсчет неожиданно появившихся куч бюллетеней. Очень странно», - написал Трамп.

Американский лидер выигрывал в ряде штатов, таких как, например, Мичиган, Висконсин и Миннесота, однако затем его обошел Байден. Ранее в штабе Байдена обвинили Трампа в попытке помешать подсчету голосов.