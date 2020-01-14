СМИ: Питт и Энистон собираются усыновить ребенка

Американские актеры и бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон планируют усыновить ребенка. Пара якобы тайно посетила один из сиротских домов в Мексике, сообщают зарубежные таблоиды.

По данным источников СМИ, пара хочет взять ребенка из приюта в Тихуане, который Энистон финансово поддерживает много лет, и объявить о своем воссоединении. У 56-летнего Питта уже есть шестеро детей - трое родных и трое приемных - от брака с актрисой Анджелиной Джоли. Энистон в свои 50 лет пока остается бездетной, передает портал New Idea.

Слухи о возобновлении отношений двух звезд начали ходить в 2016 году, сразу после развода Питта с Джоли. Ранее сообщалось, что экс-супруги, которые развелись в 2005 году, провели выходные на вилле в Италии.