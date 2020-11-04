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Академик РАН рассказал, каких осложнений стоит опасаться после коронавируса

Анна Назайкина
18:44 04.11.2020
По словам специалиста, в наибольшей степени в восстановлении нуждаются мозг и нервная система.
Академик РАН рассказал, каких осложнений стоит опасаться после коронавируса
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Заслуженный врач РФ, академик РАН Константин Лядов рассказал о том, как необходимо действовать пациентам, которые перенесли коронавирус, чтобы восстановить свое здоровье. Как утверждает реабилитолог, этой осенью течение болезни изменилось по сравнению с весенней и летней картиной. Таким образом, подвергаются изменениям и методы реабилитации.

По словам академика, за последние месяцы существенно изменилась структура пациентов, которые приходят на реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции. В июле и августе пациенты жаловались на затрудненное дыхание после выписки, на ощущение нехватки воздуха. Сейчас же в связи с изменившимися регламентами лечения пациенты выписываются с высоким уровнем насыщения крови кислородом в покое.

Таким образом, дыхательная недостаточность и вирусная пневмония, которые всегда были главными проблемами, вызываемыми COVID-19, перестали быть в центре внимания реабилитологов.

Лядов рассказал «Комсомольской правде», что пациенты, выздоровевшие от коронавируса осенью, жалуются на сильную слабость, повышенную утомляемость, истощаемость, неспособность к продолжительному физическому или умственному напряжению, нарушение внимания и координации.


«Даже когда мы говорим о дыхательной реабилитации, то в итоге нам приходится заниматься комплексной реабилитацией пациентов, включая большое количество методик из кардиореабилитации и повышения толерантности к физической нагрузке», - сказал Лядов.

К основным методам реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, врач отнес лечебную физкультура, дыхательную гимнастику и такие виды массажа, как электрофорезы, вибромассаж и массаж в электростатическом поле.

По словам Лядова, в наибольшей степени в восстановлении нуждаются мозг и нервная система.


«Неожиданно для нас появилась необходимость значительно расширить возможности по тренировке когнитивных функций и координации. Мы сейчас активно используем баланс-платформы, потому что пациенты обращают внимание на то, что они не могут с должной степенью концентрироваться на изменении дорожной ситуации, или на вопросах, которые им задают, на адекватности ответов»,- сказал реабилитолог.

Врач подчеркнул, что половина времени реабилитации пациентов, переболевших COVID-19, уходит на тренировки когнитивных функций и внимания, координации. Также Лядов уточнил, что реабилитация здорового до коронавируса 40-летнего человека потребует от 3-х недель до 1 месяца.

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