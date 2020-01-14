Зарплата в долларах и военные инструкторы: раскрыты новые подробности обучения сотрудников «Белых касок»

В августе 2018 года армия Сирии освободила провинции Дараа и Кунейтра. На юге страны осталось около 300 бывших членов скандально известных «Белых касок», которые проходили обучение на базе организации в соседней Иордании.

После освобождения провинций Дараа и Кунейтра корреспонденты Anna News нашли жесткий диск с важнейшими сведениями о деятельности «Белых касок». На основании полученных данных и интервью с бывшими сотрудниками организации журналисты сняли документальный фильм. О проделанной работе в программе «Открытый эфир» на «Звезде» рассказал военный корреспондент Аким Апачев.

«Наши ребята были одними из первых, кто попал на эту базу. Был найден жесткий диск. Большая часть нашего фильма построена на тех сведениях, которые хранились на жестком диске. Это и фотографии, и видео, это и ведомости по оплатам», - пояснил журналист.

По сведениям Апачева, в создании лагеря организации активно принимали участие британские спецслужбы.

«В организации работы лагеря принимали участие британские спецслужбы. Если мы говорим, что это независимая организация, то почему этих ребят воспитывали британцы?», - выразил недоумение Апачев.

По разным оценкам, которые озвучил журналист, в Сирии «Белые каски» завербовали до 5 тысяч человек. Каждый из них получал примерно 300-400 долларов ежемесячно в качестве зарплаты. При этом далеко не все из них до конца осознавали, чем на самом деле занимается организация.

В интервью журналистам бывшие сотрудники «Белых касок» рассказали, как оказались организации и кто их обучал. Эксклюзивным материалом коллеги также поделились в программе «Открытый эфир».

По воспоминаниям сотрудников «Белых касок» инструкторы, которые проводили курсы по разминированию (UXO), были военными.

«Я был на курсах UXO. Инструкторы, которые нас обучали, кажется были военными. Они этого и не скрывали - говорили, что в прошлом были военными. Действующие они или нет, сказать не могу, но некоторые рассказывали, что служили в Ираке», - вспомнил сотрудник «Белых касок» Юсеф аль-Балхи.

Как рассказал руководитель штаба организации в городе Тафас Абу Салех аз-Заби, зарплату все получали в долларах.

«Что касается зарплаты - мы получали ее в долларах. Все организации использовали доллары, мы не обращали на это внимания», - пояснил он.

Репутация «Белых касок» неоднозначна. Сама организация утверждает, что спасает мирное население в зонах боевых действий, в частности, в Сирии. Однако их неоднократно уличали в распространении дезинформации и создании постановочных материалов. Сирийские власти обвиняют «Белые каски» в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД РФ называют деятельность «Белых касок» элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и возлагают на них ответственность за провокацию, позволившую Западу обвинить Дамаск в применении химического оружия.