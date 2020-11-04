Ефремов рассказал, почему хочется остаться в хозотряде СИЗО

Российский актер Михаил Ефремов, приговоренный к 7,5 годам лишения свободы по делу о смертельном ДТП, считает, что в состоянии работать в хозотряде разнорабочим. По его словам, он будет полезен в СИЗО №5, где находится в настоящее время.

«Я бы остался в хозотряде на должности разнорабочего, чем смогу — помогу», - привел слова артиста ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников, посетивший Ефремова в изоляторе, пишет RT.

По словам актера, для него главное, что в СИЗО есть клуб, в котором есть все условия для создания русского тюремного театра, спектакли которого, по мнению Ефремова, будут иметь воспитательную составляющую.

По словам Мельникова, артист также надеется, что его знакомые из мира кино и театра согласятся давать в следственных изоляторах Москвы шефские концерты.

Артист, как стало известно, также рассказал членам комиссии, что читает с сокамерниками новую пьесу под названием «Авария».

Мельников отметил, что решение об оставлении Ефремова в хозотряде пока не принято, так как администрация ждет документов из суда о вступлении приговора в силу.

Напомним, смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня этого года на Садовом кольце. Актер допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого погиб. Ефремова осудили на 7,5 лет колонии.