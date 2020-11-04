Чудище из морских глубин: кадры нападения кита на туристов у побережья США

В Калифорнии огромный кит едва не проглотил двух каякеров вблизи центрального побережья. Животное неожиданно выпрыгнуло из воды с раскрытой пастью и перевернуло лодку.

Инцидент попал на видео. Туристы наблюдали за китами под водой на Авила Бич. В какой-то момент животное выскочило из океана, перевернув каяк с двумя женщинами. Другие отдыхающие бросились к ним на помощь, в результате происшествия никто не пострадал.

В комментарии для Fox26News женщины признались, что в будущем собираются наблюдать за морскими млекопитающими с безопасного расстояния.

Ранее похожий инцидент в Калифорнии произошел с голландскими туристами.