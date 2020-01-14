Грязные методы: в Великобритании опубликовали документы о тайном финансировании СМИ для антисоветской пропаганды

Публикация рассекреченных документов из национального архива Великобритании нанесла удар по репутации одного из крупнейших международных информационных агентств. Оказалось, департамент информационных исследований, созданный в 1948 году при МИД Великобритании, во время «холодной войны» тайно финансировал Reuters с целью уменьшения советского влияния, сообщает BBC.

Выделяемое финансирование предназначалось для пропаганды в пользу США и против Советского Союза путем расширения присутствия агентства на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Все средства проводили через BBC, которая якобы приобретала «расширенную подписку» на новости Reuters. В течение нескольких лет Reuters ежегодно выплачивалось по £245 тысяч, а затем по £100 тысяч в год. Выплаты прекратились только в 1972 году.

Согласно секретному распоряжению, информационное агентство должно было транслировать международные и местные новости только на английской и арабском языках.

В «Форин-офисе» эту информацию пока не комментируют, журналисты Reuters уверяют, что принципы их работы с тех пор кардинально изменились.