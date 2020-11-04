Путин назвал провокаторами оскорбляющих чувства верующих

Российский президент Владимир Путин рассказал, что межнациональные отношения становятся предметом спекуляций в некоторых странах мира. По словам лидера РФ, на них пытаются паразитировать экстремисты, разжигая ненависть и межнациональную рознь.

«Сложнейшие, крайне чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся подчас предметом спекуляций», - отметил Путин на встрече с представителями религиозных объединений в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.

По словам президента России, в таком случае «в обществе, как снежный ком, нарастают конфликты, и они могут тлеть годами, десятилетиями».

Ранее лидер РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту и канцлеру Австрии в связи с терактом в Вене. Путин подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими странами в борьбе с терроризмом.