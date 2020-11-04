Глава МВД Австрии заявил, что террорист в Вене действовал один

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер сообщил, что, по мнению следствия, террорист в Вене действовал один. Следователи на основе изучения видеозаписей свидетелей теракта в Вене сделали вывод, что стрелявший молодой человек действовал в одиночку.

«Изучение видео завершено. Мы смогли установить, что накопление сведений расследования касательно теории о преступнике-одиночке подтверждается анализом видеозаписей», - сказал министр на пресс-конференции в Вене.

Ранее глава ведомства сообщил, что преступника, который был убит венской полицией после теракта, ранее судили за участие в террористической группировке. Как утверждает министр, 20-летний преступник являлся гражданином Австрии и Северной Македонии.

Убитый преступник был членом запрещенной в России группировки ИГ*, сообщил телеканал ORF со ссылкой на Нехаммера. В апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам заключения, так как он попытался выехать в Сирию для того, чтобы там присоединиться к террористической группировке. В декабре осужденного выпустили условно-досрочно, поскольку он попадал под действие привилегий по закону о суде по делам молодежи.

Напомним, стрельба в центре столицы Австрии произошла в понедельник, 2 ноября, вечером. По официальным данным, погибли четыре человека, ранены 18. Австрийская газета Heute сообщила о пяти погибших. Министр внутренних дел Карл Нехаммер и канцлер Австрии Себастьян Курц назвали произошедшую в Вене атаку терактом. В МВД заявили об усилении мер безопасности по всей стране.

*ИГ - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.